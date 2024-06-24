YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı

YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. YKS tercihleri öncesinde, adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri gerekiyor. Peki, 2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?

YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı - 1

2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, YKS tercihleri öncesinde merak ediliyordu. Her üniversite sınavı dönemi sonrasında, ÖSYM üzerinden eğitim bilgileri güncelleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı. İşte ayrıntılar.

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YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı - 2

YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

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YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı - 3

EĞİTİM BİLGİSİ EKSİK OLAN ADAYLAR NE YAPMALI?

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.

Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı - 4

TÜM ADAYLARIN EĞİTİM BİLGİSİ SEÇME İŞLEMİ YAPMASI GEREKİYOR

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

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