YKS eğitim bilgisi güncelleme 2024: YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı
YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. YKS tercihleri öncesinde, adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri gerekiyor. Peki, 2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır?
2024 YKS eğitim bilgisi güncelleme ekranı, YKS tercihleri öncesinde merak ediliyordu. Her üniversite sınavı dönemi sonrasında, ÖSYM üzerinden eğitim bilgileri güncelleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı. İşte ayrıntılar.