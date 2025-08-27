YKS ek tercih başvuruları 2025 | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR KILAVUZDA YER ALACAK

2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinde bu yıl doluluk oranı dikkat çekti. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda boş kalan kontenjanlar ve tercih yapılabilmesi için en düşük puanlar (taban puan) yer alacak. Üniversite kayıtlarının alınmasının ardından kayıt yaptırılmayan ve boş kalan kontenjanlar kılavuzda yer alacak. Yerleştirme sonuçlarına göre şimdilik boş kalan kontenjanlara görselden ulaşabilirsiniz.

Devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerine ayrılan toplam kontenjan 280.900 olurken boş kalan kontenjan 3022 oldu. Benzer şekilde ön lisans bölümleri için 224.180 kontenjan ayrılırken sadece 43 kontenjan boş kaldı.