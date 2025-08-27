YKS ek tercih başvuruları 2025 | YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercihlerine çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ek yerleştirmeden yararlanamayacak. Ek yerleştirmeler, boşta kalan öğrenciler için alınacak. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına ilişkin istatistikler açıklandı. Devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans bölümlerinde yaklaşık 3 bin kontenjan boş kalırken ön lisans bölümlerinde ise toplam 43 boş kontenjan kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS ek tercih sürecine ilişkin bilgiler…
YKS ek tercih takvimi için geri sayım başladı. Merkezi yerleştirmelerin ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar boş kontenjanlara odaklandı. YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar belirlenen takvimde tercih listelerini ÖSYM’ye bildirecek. İlk tercihlerin aksine adaylar ek tercihlerde ücret ödeyecek. Adaylar boş kalan kontenjanları yayınlanacak kılavuz aracılığıyla takip edebilirken en fazla 24 üniversiteye tercih listelerinde yer verecek. Tercihlerin ardından kısa süre içerisinde ek yerleştirme sonuçları paylaşılacak ve kayıt maratonu başlayacak. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte, tercih dönemine ilişkin detaylar…