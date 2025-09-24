YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar 2025 ÖSYM | Ek tercihlerde 2 ve 4 yıllık hangi bölümler tercih edilebilir?

YKS ek tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmelerden yararlanabilecek. Üniversite kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar ikinci tercih yapamayacak. YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilerin açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin alım yaptığı taban ve tavan puanlarda belli oldu. Tavan puan en yüksek alım yapılan puan anlamını taşırken taban puan ise üniversitelerin en düşük puanlarını ifade ediyor. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman yayınlanacak? İşte, YKS tercihleri için beklenen tarih…