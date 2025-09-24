YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar 2025 ÖSYM | Ek tercihlerde 2 ve 4 yıllık hangi bölümler tercih edilebilir?
YKS ek tercihlerle birlikte üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak takvime odaklandı. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Merkezi yerleştirmelerde 2 ve 4 yıllık bölümlerin doluluk oranları devlet üniversitelerinde yüzde 99’a kadar dayandı. Vakıf (özel) üniversitelerde ise bu yıl toplam kontenjan 189 bin olurken yaklaşık 44 bin kontenjan boş kaldı. Üniversite kayıt takvimi tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlarla yeni bir tercih kılavuzu hazırlanacak. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercihlerine ilişkin son gelişmeler…
YKS ek tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmelerden yararlanabilecek. Üniversite kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar ikinci tercih yapamayacak. YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilerin açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin alım yaptığı taban ve tavan puanlarda belli oldu. Tavan puan en yüksek alım yapılan puan anlamını taşırken taban puan ise üniversitelerin en düşük puanlarını ifade ediyor. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman yayınlanacak? İşte, YKS tercihleri için beklenen tarih…