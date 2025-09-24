YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar 2025 ÖSYM | Ek tercihlerde 2 ve 4 yıllık hangi bölümler tercih edilebilir?

YKS ek tercihlerle birlikte üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak takvime odaklandı. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Merkezi yerleştirmelerde 2 ve 4 yıllık bölümlerin doluluk oranları devlet üniversitelerinde yüzde 99’a kadar dayandı. Vakıf (özel) üniversitelerde ise bu yıl toplam kontenjan 189 bin olurken yaklaşık 44 bin kontenjan boş kaldı. Üniversite kayıt takvimi tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlarla yeni bir tercih kılavuzu hazırlanacak. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercihlerine ilişkin son gelişmeler…

YKS ek tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmelerden yararlanabilecek. Üniversite kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar ikinci tercih yapamayacak. YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verilerin açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin alım yaptığı taban ve tavan puanlarda belli oldu. Tavan puan en yüksek alım yapılan puan anlamını taşırken taban puan ise üniversitelerin en düşük puanlarını ifade ediyor. Peki YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları ne zaman yayınlanacak? İşte, YKS tercihleri için beklenen tarih…

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercihler için heyecanlı geri sayım başladı. Üniversite kayıt döneminde kayıt yaptırılmadığı için boş olan bölümler, YÖK tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM tarafından hazırlanacak YKS tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yer alacak. YKS ek tercih kılavuzu nun en geç önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TABAN PUANLAR BELLİ Mİ?

ÖSYM tarafından bu yıl yapılan  merkezi yerleştirmelerde ön lisans ve lisans taban puanları, sayısal verilerle birlikte açıklanmıştı. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, ilgili bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olarak tercih yapabilirler. Taban puandan daha düşük yapılan tercihler dikkate alınmaz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos tarihinde ilan edilirken ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül’de yayımlanmıştı. Bu yıl ise Ekim ayına kısa bir zaman kala adaylar tercih kılavuzunu beklemeye devam ediyor. Tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin kontenjanları, özel-genel şartları, başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve başvuru ücreti yer alacak. 

EK TERCİH ÜCRETİ ÖDENECEK

Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor. YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilirler.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor. 

