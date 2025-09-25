YKS ek tercih ekranı 2025: YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar listesi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden bugün erişime açılacak olan YKS ek tercih ekranıyla birlikte, adaylar bir programa kayıt hakkı kazanabilmek için tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanları.
Üniversite hayali kuran binlerce aday için 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih ettiği bölümde kontenjanlar dolduğu için sonuç alamayan adaylar, ek tercih dönemiyle yeniden şans elde edecek. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı saat kaçta açılacak? İşte 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarında bulunan boş kontenjanlar ve taban puanlar.