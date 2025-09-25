YKS ek tercih ekranı 2025: YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar listesi

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.



Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.



Her yıl olduğu gibi ek tercihlerde de belirli bir işlem ücreti olacak. 2025 için bu ücret 130 TL olarak belirlendi. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.