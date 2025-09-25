YKS ek tercih ekranı 2025: YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar listesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin boş kontenjanları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden bugün erişime açılacak olan YKS ek tercih ekranıyla birlikte, adaylar bir programa kayıt hakkı kazanabilmek için tercihlerini yapacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanları.

Üniversite hayali kuran binlerce aday için 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih ettiği bölümde kontenjanlar dolduğu için sonuç alamayan adaylar, ek tercih dönemiyle yeniden şans elde edecek. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak, tercih ekranı saat kaçta açılacak? İşte 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarında bulunan boş kontenjanlar ve taban puanlar.

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek.

Her yıl olduğu gibi ek tercihlerde de belirli bir işlem ücreti olacak. 2025 için bu ücret 130 TL olarak belirlendi. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS ek tercih sürecine katılabilecek adaylar şunlardır:

İlk yerleştirme sonucunda hiçbir üniversiteye yerleşemeyenler,

Yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların boşalttığı kontenjanlardan yararlanmak isteyenler,

İlk tercihlerde puanı yeterli olmadığı için bölümlere giremeyen ama ek kontenjanlardan faydalanmak isteyen adaylar.

Bu nedenle ek tercih, üniversite kapısından içeri adım atamamış adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyor.

EK TERCİH KILAVUZUYLA 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

2025 YKS sonuçlarına göre üniversitelerde kalan boş kontenjanlar için ek tercih süreci bugün başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ek tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

