YKS ek tercih işlemleri 2024: YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih ettikleri üniversitelere yerleşemeyen adaylar, gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 ek tercih takvimiyle birlikte YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 YKS ek tercih süreci, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, 2. ek tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?