YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2024-2025 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle ilk tercihlerini yapan ve bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihleriyle birlikte bir şans daha arayacak. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?