YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından merak ediliyor. 19-23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2024-2025 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle ilk tercihlerini yapan ve bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihleriyle birlikte bir şans daha arayacak. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 2

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 3

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - 5

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER