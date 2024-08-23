YKS ek tercih kılavuzu 2024-2025: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından merak ediliyor. 19-23 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
2024-2025 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle ilk tercihlerini yapan ve bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihleriyle birlikte bir şans daha arayacak. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?