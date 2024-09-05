YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı)

YKS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, 2024 YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler üniversitelerde kalan boş kontenjanlara çevrildi. ÖSYM tarafından belirlenecek olan boş kontenjanlarla birlikte YKS ek tercih kılavuzu yayımlanacak ve ek tercih işlemleri o kılavuza göre yapılacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı) - 1

2024 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

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YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı) - 2

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta tamamladı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı) - 3

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı) - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı) - 5

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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