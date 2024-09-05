YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı)
YKS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, 2024 YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler üniversitelerde kalan boş kontenjanlara çevrildi. ÖSYM tarafından belirlenecek olan boş kontenjanlarla birlikte YKS ek tercih kılavuzu yayımlanacak ve ek tercih işlemleri o kılavuza göre yapılacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?