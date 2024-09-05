YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM AİS tercih ekranı)

2024 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak. Peki, 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?