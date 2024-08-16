YKS ek tercih kılavuzu 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2024 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağı, YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen veya yerleştikleri bölümleri değiştirmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme için kontenjanlar belli olacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?