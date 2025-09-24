YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları
YKS ek tercihlerle ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’dan geldi. YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında ösym.ais.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2025 YKS ek tercih ön bilgi kılavuzunun yayımlandığı bilgisi paylaşıldı. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ile birlikte kayıt döneminde boş kalan kontenjanlar, kılavuzda İşte, YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar…
ÖSYM tarafından YKS ek tercih takvimi yayımlandı. YKS ek tercih işlemlerinin ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yerleştirilebilir. YKS yerleştirme işlemine göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmelerden yararlanabilecek. Üniversite kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar ikinci tercihi yapamayacak. ÖSYM ön bilgi vermek amacıyla kılavuzu yayımladı. Peki 2025 YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte, YKS ek tercih işlemlerine ilişkin bilgiler...