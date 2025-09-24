YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları

YKS ek tercihlerle ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’dan geldi. YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında ösym.ais.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2025 YKS ek tercih ön bilgi kılavuzunun yayımlandığı bilgisi paylaşıldı. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ile birlikte kayıt döneminde boş kalan kontenjanlar, kılavuzda İşte, YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar…

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 1

ÖSYM tarafından YKS ek tercih takvimi yayımlandı. YKS ek tercih işlemlerinin  ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yerleştirilebilir. YKS yerleştirme işlemine göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmelerden yararlanabilecek. Üniversite kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar ikinci tercihi yapamayacak. ÖSYM ön bilgi vermek amacıyla kılavuzu yayımladı. Peki 2025 YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte, YKS ek tercih işlemlerine ilişkin bilgiler...

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 2

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 3

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada " Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 4

EK TERCİH ÜCRETİ ÖDENECEK

Merkezi yerleştirmelerde girişten ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2025 yılında ek tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri ​​geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine izin verilmeyecek.

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 5

YKS EK TERCİH TABAN PUANLAR BELLİ Mİ?

ÖSYM tarafından paylaşılan ön bilgi kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanları, puan türü, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puanları yer aldı. Yukarıdaki bağlantı üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.

YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı: YKS ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanları - 6

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor. 

