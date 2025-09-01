YKS ek tercih kılavuzu 2025 bekleniyor: YKS üniversite ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler artık o tarihte

YKS ek tercih başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeye devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarında üniversiteye giremeyen ya da tercih ettiği programa yerleşmeyen adaylar için umut kapısı YKS ek tercih dönemi olacak. ÖSYM tarafından başlatılacak ek tercih başvuruları için ise gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2025 YKS ek tercih kılavuzu ve tarihleri için tüm gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar, ek tercih süreciyle üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Ek yerleştirme sonuçları, başvuru sürecinin ardından yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kazandıkları üniversiteye kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?

ÖSYM her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ilk yerleştirme işlemlerinin ardından ek tercih sürecini başlatacak. Ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte boş kontenjanlar, program koşulları ve taban puanlar adayların erişimine açılacak. Bu süreçte adaylar tercihlerini ÖSYM’nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden online olarak gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz yıllarda ek tercih başvuruları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 2-3 hafta sonra başlıyordu. 2025’te de benzer bir takvim öngörülüyor. Bu doğrultuda ek tercihlerin Eylül ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarihler ÖSYM’nin resmi duyurusu ile netlik kazanacak.

KİMLER EK TERCİHTE BULUNABİLİR?

İlk tercihlerde hiçbir programa yerleşemeyen adaylar

Yerleştiği programa kayıt yaptırmayanlar

Özel koşulları karşılayan adaylar

EK TERCİH DÖNEMİNDE ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ek tercihler sırasında adayların dikkat etmesi gereken en önemli noktalar:

Boş kontenjanları iyi analiz etmek,

Taban puan ve başarı sırası kriterlerini incelemek,

Özel koşullar (burs, hazırlık sınıfı, yabancı dil) gibi ayrıntıları gözden kaçırmamak.

