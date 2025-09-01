YKS ek tercih kılavuzu 2025 bekleniyor: YKS üniversite ek tercih başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler artık o tarihte
YKS ek tercih başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeye devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarında üniversiteye giremeyen ya da tercih ettiği programa yerleşmeyen adaylar için umut kapısı YKS ek tercih dönemi olacak. ÖSYM tarafından başlatılacak ek tercih başvuruları için ise gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2025 YKS ek tercih kılavuzu ve tarihleri için tüm gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar, ek tercih süreciyle üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Ek yerleştirme sonuçları, başvuru sürecinin ardından yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kazandıkları üniversiteye kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...