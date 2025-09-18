2025 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar: YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak, taban puanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar için gözler kılavuza çevrildi. YKS tercih kılavızında 2 ve 4 yıllık boş kalan devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri yer alacak. Adaylar üniversitelerin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. YKS ek tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek tercihleri dikkate alınmayacak. Tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yer verilebilecek. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte adaylar ise ek tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Üniversitelere kayıtlar 1-5 Eylül tarihinde yapılırken kayıt yaptrılmayan ve boş kalan bölümlere ek tercihle öğrenci yerleştirilecek. Peki YKS ek tercih ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte, YKS ek tercih boş kontenjanlar ve diğer detaylar…
YKS ek tercihler için heyecanlı geri sayım başladı. Tercih işlemleri, normal tercihlerde olduğu gibi osym.ais.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM’nin resmi internet sayfasında bulunan e - Ödemeler bölümünden ek tercih ücretini yatırarak tercihlerini tamamlayacak. YKS ek tercihlerde herhangi bir üniversite kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler yararlanamayacak. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarlhlerinde tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM’ye bildirmeye başladı. ÖSYM tarafından hazırlığı süren kılavuzda kontenjanlar yer alacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 açıklandı mı? İşte, YKS ek tercihte son gelişmeler…