YKS ek tercih kılavuzu 2025: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025 YKS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte boş kontenjanlar için bir kez daha tercih yapacak. Geçtiğimz yıl 6 Eylül tarihinde başlayan ek tercihlerin bu yıl hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?