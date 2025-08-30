YKS ek tercih kılavuzu 2025: YKS üniversite ek tercih başvuruları ne zaman? Gözler o tarihe çevrildi

2025 YKS ek tercih kılavuzu ve tarihleri için tüm gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar, ek tercih süreciyle üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Ek yerleştirme sonuçları, başvuru sürecinin ardından yine ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kazandıkları üniversiteye kayıt işlemlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...