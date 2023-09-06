YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen on binlerce kişi, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor - 1

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemlerinde son durum...

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YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor - 2

YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?


YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor - 3

ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM ek tercih kılavuzunun ve boş kontenjanların, üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor.

Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzunu yayımlayabilir.


YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor - 4

EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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