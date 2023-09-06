YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemlerinde son durum...