YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 üniversite ikinci tercihleri bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen on binlerce kişi, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman?
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemlerinde son durum...