YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN BEKLENEN TARİH

Ek yerleştirme başvurusu için bekleyiş son bulmak üzere. YÖK, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt işlemleri için mazeretli kayıt tarihlerini duyurmuştu. Buna göre çeşitli gerekçelerle 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptıramayan adaylara 8-12 Eylül'de mazeret kayıt hakkı tanındı.



Kayıt sürecinin tamamen noktalanması ardından boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre ÖSYM'nin 15-19 Eylül haftasın içerisinde süreci başlatması ön görülüyor.