YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Üniversitelere ek yer yerleştirme için ÖSYM'den gelecek ek tercih kılavuzu bekleniyor. Öğrenciler kılavuzda boş kontenjanlar ve taban puanlarını görebilecek. Üniversitelerin büyük çoğunluğunda kontenjanlar dolarken 2 ve 4 yıllık bölümlere çeşitli nedenlerle yerleşen ancak kayıt yaptırmayanların yerine ek yerleştirmeler yapılıyor. 2025 YKS ek tercih tarihlerinde adaylar ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, YKS ek yerleştirme için beklenen tarih...
YKS ek yerleştirme tarihleri ve kılavuz merakla bekleniyor. İlk tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme aşamasında tercih listesi hazırlayabilecek. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına yerleşmek için talepte bulunulacak. Peki, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?