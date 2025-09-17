YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversitelere ek yer yerleştirme için ÖSYM'den gelecek ek tercih kılavuzu bekleniyor. Öğrenciler kılavuzda boş kontenjanlar ve taban puanlarını görebilecek. Üniversitelerin büyük çoğunluğunda kontenjanlar dolarken 2 ve 4 yıllık bölümlere çeşitli nedenlerle yerleşen ancak kayıt yaptırmayanların yerine ek yerleştirmeler yapılıyor. 2025 YKS ek tercih tarihlerinde adaylar ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, YKS ek yerleştirme için beklenen tarih...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme tarihleri ve kılavuz merakla bekleniyor. İlk tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme aşamasında tercih listesi hazırlayabilecek. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına yerleşmek için talepte bulunulacak. Peki, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS ek yerleştirme başvuru süreci kılavuzun yayımlanması ile başlıyor. Öğrenciler kılavuzda yer alan bölümlerin kontenjan ve taban puanlarını dikkate alarak en fazla 24 programdan oluşan tercih listeleri hazırlıyor.

Ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun 15-19 Eylül haftası içinde erişime sunulması beklenenler arasında.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN BEKLENEN TARİH

Ek yerleştirme başvurusu için bekleyiş son bulmak üzere. YÖK, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt işlemleri için mazeretli kayıt tarihlerini duyurmuştu. Buna göre çeşitli gerekçelerle 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptıramayan adaylara 8-12 Eylül'de mazeret kayıt hakkı tanındı.

Kayıt sürecinin tamamen noktalanması ardından boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre ÖSYM'nin 15-19 Eylül haftasın içerisinde süreci başlatması ön görülüyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM üniversite ek yerleştirmler ne zaman başlıyor, boş kontenjanlar açıklandı mı?

13 Ağustos tarihlerinde tercihler alındı ve YKS tercih sonuçları 25 Ağustos'ta duyurulmuştu. 1-5 Eylül üniversite kayıtları gerçekleşti. Ardından 8-12 Eylül arasında mazeretli kayıtlar yapıldı.

2024 YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında alınmış, sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Ek tercih işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

