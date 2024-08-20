YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi)
YKS ek tercih kılavuzu, 2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Üniversite ek yerleştirme döneminde, bir programa kayıt olma hakkı kazanmak isteyen öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?
2024 YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından, boş kontenjanlar belirlenecek ve YKS ek tercih dönemi için bekleyiş başlayacak. 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?