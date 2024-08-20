YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi)

YKS ek tercih kılavuzu, 2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer almaya başladı. Üniversite ek yerleştirme döneminde, bir programa kayıt olma hakkı kazanmak isteyen öğrenciler, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi) - 1

2024 YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından, boş kontenjanlar belirlenecek ve YKS ek tercih dönemi için bekleyiş başlayacak. 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

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YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi) - 2

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi) - 3

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi) - 4

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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