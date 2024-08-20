YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi)

2024 YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından, boş kontenjanlar belirlenecek ve YKS ek tercih dönemi için bekleyiş başlayacak. 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?