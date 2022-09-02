YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu)

YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırması sürmeye devam ediyor. 26 Ağustos'ta sona eren üniversite kayıt işlemlerinin ardından kalan boş kontenjan sayısına göre ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayımlanacak. Peki, YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 13:07 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 13:08

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 1

ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih döneminin başlaması bekleniyor. Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısına göre açıklanacak olan tercih kılavuzu öncesi heyecan dorukta. Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 2

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 3

Buna göre; 26 Ağustos'ta tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 4

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuyla birlikte, YKS ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 5

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 6

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS ek tercih ne zaman? (2022 ÖSYM YKS 2. ek tercih kılavuzu) - 7

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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