YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanan üniversite ek tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. Öğrenciler, üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre bölümlere yerleştirilecek. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023 YKS ek tercih sonuçları, üniversite sınavları sonrasında aldıkları puana göre tercih yapan fakat bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 12-17 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemleri sonrasında, tercih yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'de sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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