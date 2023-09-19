YKS ek tercih sonuçları 2023: ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanan üniversite ek tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM'den gelecek olan sonuç açıklamasına çevirdi. Öğrenciler, üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre bölümlere yerleştirilecek. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 YKS ek tercih sonuçları, üniversite sınavları sonrasında aldıkları puana göre tercih yapan fakat bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 12-17 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemleri sonrasında, tercih yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?