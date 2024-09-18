YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilmeyi umut ediyor. Peki, 2024 ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite ek yerleştirme sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?