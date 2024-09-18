YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilmeyi umut ediyor. Peki, 2024 ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Üniversite ek yerleştirme sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS ek tercih sonuçları 2024: Üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

ÜNİVERSİTE EK KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

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