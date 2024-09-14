YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, boş kontenjanlara göre ek tercihlerde bulundu. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek kayıt tarihlerinde olacak. Peki, 2024 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Eylül'de sona eren YKS ek tercih döneminin ardından tüm gözler ÖSYM'den yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek kayıt dönemi de başlayacak. Peki, 2024 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?