YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, boş kontenjanlara göre ek tercihlerde bulundu. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek kayıt tarihlerinde olacak. Peki, 2024 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı) - 1

2024 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Eylül'de sona eren YKS ek tercih döneminin ardından tüm gözler ÖSYM'den yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek kayıt dönemi de başlayacak. Peki, 2024 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı) - 2

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı) - 3

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı) - 4

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

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