YKS ek tercih sonuçları 2024: YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı)

2024 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 11 Eylül'de sona eren YKS ek tercih döneminin ardından tüm gözler ÖSYM'den yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek kayıt dönemi de başlayacak. Peki, 2024 YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?