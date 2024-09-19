YKS ek tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ekranı)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. 11 Eylül'de sona eren ek yerleştirme tercihlerinin ardından öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilecek. İşte, 2024 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ekranı.
Üniversite ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.