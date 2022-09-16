YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih takvimi)

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 12:58
2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, YKS ek tercih dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısı ve puanlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunun ardından tercih işlemleri 13 Eylül'de tamamlandı.
YKS ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuç tarihine yönelik bir açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı fakat YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinde önce açıklanması bekleniyor.
YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öte yandan YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere ne zaman kayıt yapılacağı, ÖSYM'nin açıklaması sonrasında belli oldu.
Buna göre; üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...
YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül
YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.