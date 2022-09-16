YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih takvimi)

2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, YKS ek tercih dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısı ve puanlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?