YKS ek tercih sonuçları açıklandı: Üniversite ek kayıt tarihleri ne zaman? (ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)
YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrilmişti. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. İlk tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya yerleştiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler, ek tercihler ile birlikte bir kez daha şanslarını denedi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.