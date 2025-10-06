YKS ek tercih sonuçları açıklandı: Üniversite ek kayıt tarihleri ne zaman? (ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrilmişti. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. İlk tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya yerleştiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler, ek tercihler ile birlikte bir kez daha şanslarını denedi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerlere öğrenci alınması için düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar, en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kazanan adaylar, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL VERİLER

YKS ek tercih sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte sayısal veriler de belli oldu. YKS ek tercihlerde toplam boş kontenjan 122 bin 218 olurken yerleşen aday sayısı 55 bin 21 oldu. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjan sayısı 67 bin 197 oldu. Devlet üniversitelerinde ek yerleştirmeyle toplam 35 bin 488 aday yerleştirildi. Sayısal verilere görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

