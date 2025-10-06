YKS ek tercih sonuçları açıklandı: Üniversite ek kayıt tarihleri ne zaman? (ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrilmişti. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. İlk tercihlerin ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan veya yerleştiği programa kayıt yaptırmayan öğrenciler, ek tercihler ile birlikte bir kez daha şanslarını denedi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.