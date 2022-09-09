YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih takvimi)

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 10:08
YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 7-13 Eylül tarihlerinde alınacak olan YKS ek tercihlerin ardından sonuçlar gündeme gelecek. Kalan boş kontenjanlara göre üniversite tercih işlemlerini yapan öğrenciler bir yandan da üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu sonrasında tercih işlemleri 7 Eylül 2022 tarihinde başladı.
Yayımlanan takvime göre; 2022 YKS ek tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 26 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.