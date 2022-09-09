YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih takvimi)

YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 7-13 Eylül tarihlerinde alınacak olan YKS ek tercihlerin ardından sonuçlar gündeme gelecek. Kalan boş kontenjanlara göre üniversite tercih işlemlerini yapan öğrenciler bir yandan da üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?