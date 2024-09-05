YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite ek yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Üniversite ek yerleştirmeleri için ek tercih işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar ise sonuç tarihini sorgulamaya başlayacak. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 1

2024 YKS ek tercih tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. 6-11 Eylül tarihleri arasında YKS ek yerleştirme işlemlerini tamamlayacak olan adaylar, bir yandan da tercih sonuçlarının hangi ayda açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 2

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 3

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, 6 Eylül'den itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi) - 4

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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