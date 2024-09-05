YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM üniversite ek yerleştirme takvimi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite ek yerleştirme takviminin belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Üniversite ek yerleştirmeleri için ek tercih işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar ise sonuç tarihini sorgulamaya başlayacak. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS ek tercih tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. 6-11 Eylül tarihleri arasında YKS ek yerleştirme işlemlerini tamamlayacak olan adaylar, bir yandan da tercih sonuçlarının hangi ayda açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?