YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek tercih işlemlerinin AİS ekranı üzerinden alınmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 25 Eylül tarihinde başlayan 2025 YKS ek tercih işlemler 30 Eylül'de sona erecek. Ek tercihle birlikte bir üniversiteye girip giremeyeceğini merak eden öğrenciler ise ÖSYM tarafından belirlenecek olan sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuç tarihi - 1

2025 YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Eylül'de yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunun ardından adaylar bugün tercih işlemlerini yapmaya başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise gözlerini ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirecek. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuç tarihi - 2

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri 25 Eylül'de alınmaya başladı. 30 Eylül tarihine kadar alınacak olan ek tercih işlemlerinin ardından tercih dönemi sona erecek.

Geçtiğimiz yıllarda YKS ek tercih sonuçları, tercih işleminin bitmesinin ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının ekim ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuç tarihi - 3

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER