YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek tercih işlemlerinin AİS ekranı üzerinden alınmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. 25 Eylül tarihinde başlayan 2025 YKS ek tercih işlemler 30 Eylül'de sona erecek. Ek tercihle birlikte bir üniversiteye girip giremeyeceğini merak eden öğrenciler ise ÖSYM tarafından belirlenecek olan sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
