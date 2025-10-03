YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi

ÖSYM tarafından belirlenen 25-30 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini YKS ek tercih sonuçlarına çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerde ek kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi.