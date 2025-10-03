YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi

Üniversite hayali kuran binlerce aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 saat 14.00’te başladı ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erdi. Bu tarihler arasında adaylar, boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için tercihlerini ais.osym.gov.tr üzerinden yaptı. Şimdi tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi - 1

ÖSYM tarafından belirlenen 25-30 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini YKS ek tercih sonuçlarına çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerde ek kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi - 2

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında sonuçlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra genellikle 10 gün ile 2 hafta içerisinde adayların erişimine açılıyor.

Bu nedenle 2025 YKS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında, yani 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi - 3

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ek yerleştirme, ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ve kayıt yaptırmayan adayların bıraktığı yerlere öğrenci alınması için düzenleniyor. Bu kapsamda adaylar, en fazla 24 tercih hakkını kullanabiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kazanan adaylar, ilgili üniversitelerin duyurduğu tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi - 4

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER