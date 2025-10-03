YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi
Üniversite hayali kuran binlerce aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 saat 14.00’te başladı ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erdi. Bu tarihler arasında adaylar, boş kalan kontenjanlara yerleşebilmek için tercihlerini ais.osym.gov.tr üzerinden yaptı. Şimdi tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından belirlenen 25-30 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini YKS ek tercih sonuçlarına çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerde ek kayıt dönemi başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 YKS üniversite ek yerleştirme takvimi.