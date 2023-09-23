YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS ek yerleştirme başvuruları alındı. Tercih süreci 17 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. Tercih telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor.