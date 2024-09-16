YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih (yerleştirme) sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilk tercihte bir programa yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. 6-11 Eylül tarihlerinde ÖSYM üzerinden ek yerleştirme tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevirdi. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 YKS ek tercih sonuçları, ek yerleştirme için tercih döneminin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları sonrasında, öğrenciler yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptıracak. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?