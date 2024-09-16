YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih (yerleştirme) sonuçlarının açıklanacağı tarih, ilk tercihte bir programa yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. 6-11 Eylül tarihlerinde ÖSYM üzerinden ek yerleştirme tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevirdi. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 YKS ek tercih sonuçları, ek yerleştirme için tercih döneminin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçları sonrasında, öğrenciler yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptıracak. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YKS ek tercih sonuçları sorgulama 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

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