YKS ek tercih süreci heyecanı! 2025 üniversitelere ek yerleştirme başvuruları ne zaman?
YKS 2025 puanı ile üniversitelere ek yerleştirme süreci için bekleyiş henüz sonlanmadı. Öğrenciler, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapmıştı. Tercih aşamasında bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme başvuruları alınacak. Ek tercihlerde öğrenciler, taban puanlarına göre boş kalan kontenjanları bulunan üniversiteleri listelerine ekleyebiliyor. Üniversite eğitimi için gözler ek tercih tarihlerinde...
Ek yerleştirme işlemlerinde öğrenciler, ek tercih ücretini yatırmadan süreci tamamlayamıyor. İlk tercih aşamasında herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt hakkı elde edemeyen adaylar ek tercihlere katılabiliyor. Süreç ''Ek yerleştirme kılavuzu'' yayımlanmasıyla başlıyor. Tercih listesi hazırlanırken ön lisans ve lisans programları kılavuzda iki ayrı tabloda yer alıyor. Peki, 2025 YK üniversite ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?