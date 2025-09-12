YKS ek tercih süreci heyecanı! 2025 üniversitelere ek yerleştirme başvuruları ne zaman?

YKS 2025 puanı ile üniversitelere ek yerleştirme süreci için bekleyiş henüz sonlanmadı. Öğrenciler, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden yapmıştı. Tercih aşamasında bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme başvuruları alınacak. Ek tercihlerde öğrenciler, taban puanlarına göre boş kalan kontenjanları bulunan üniversiteleri listelerine ekleyebiliyor. Üniversite eğitimi için gözler ek tercih tarihlerinde...

Ek yerleştirme işlemlerinde öğrenciler, ek tercih ücretini yatırmadan süreci tamamlayamıyor. İlk tercih aşamasında herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt hakkı elde edemeyen adaylar ek tercihlere katılabiliyor. Süreç ''Ek yerleştirme kılavuzu'' yayımlanmasıyla başlıyor. Tercih listesi hazırlanırken ön lisans ve lisans programları kılavuzda iki ayrı tabloda yer alıyor. Peki, 2025 YK üniversite ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLER İÇİN NEFESLER TUTULDU

YKS tercih süreci 25 Ağustos günü, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile son buldu. 1-13 Ağustos tarihlerinde tercih yapan ancak bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih dönemi başlatılıyor.

2024 YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos günleri arasında alınmış, sonuçlar ise 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Ek tercihler de 6-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'den duyurulmuştu. Bu tarihler dikkate alındığında ek yerleştirme sürecinin 15-19 Eylül haftasından önce veya o hafta içinde duyurulması ön görülüyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİ YATIRMAYANIN İŞLEMİ ALINMAYACAK

YKS ek tercihler için adayların, tercih süreci içerisinde kılavuzda belirtilecek ücreti yine belirtilen banka hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Önceki sene ek yerleştirme ücreti 80 TL idi.

Öğrenciler, ön lisans ve lisans bölümlerinin boş kontenjanları ve taban puanlarını dikkate alarak en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM üzerinden yapılır ve sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilir.

2024 ek yerleştirme sonuçları, tercih başvurularından 9 gün sonra 19 Eylül'de adaylarla paylaşılmıştı.

