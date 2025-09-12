YKS ek tercih süreci heyecanı! 2025 üniversitelere ek yerleştirme başvuruları ne zaman?

YKS EK TERCİHLER İÇİN NEFESLER TUTULDU

YKS tercih süreci 25 Ağustos günü, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile son buldu. 1-13 Ağustos tarihlerinde tercih yapan ancak bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih dönemi başlatılıyor.



2024 YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos günleri arasında alınmış, sonuçlar ise 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Ek tercihler de 6-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'den duyurulmuştu. Bu tarihler dikkate alındığında ek yerleştirme sürecinin 15-19 Eylül haftasından önce veya o hafta içinde duyurulması ön görülüyor.