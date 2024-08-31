YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 YKS ek tercih kılavuzu, öğrencilerin üniversitelere ek yerleştirmeleri öncesinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede bölüm kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar sonrasında 2. tercihlerini yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?