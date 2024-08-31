YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, ilk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. Şimdi gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

2024 YKS ek tercih kılavuzu, öğrencilerin üniversitelere ek yerleştirmeleri öncesinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede bölüm kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar sonrasında 2. tercihlerini yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta tamamladı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 5

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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