YKS ek tercih takvimi 2024: YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, ilk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri tamamlandı. Şimdi gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 YKS ek tercih kılavuzu, öğrencilerin üniversitelere ek yerleştirmeleri öncesinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir üniversitede bölüm kazanmayan adaylar, yayımlanacak olan ek kontenjanlar sonrasında 2. tercihlerini yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?