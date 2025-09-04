YKS ek tercih tarihi 2025: ÖSYM YKS ek yerleştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler ek tercih kılavuzunda
2025 YKS için ek tercih başvuru kılavuzu bekleniyor. İlk tercihlerde istedikleri programlara yerleşemeyen öğrencilerin umudu ek yerleştirmelere kaldı. Yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ardından üniversitelerdeki boş kontenjanlar, ek tercih kılavuzu ile adaylara duyurulacak. Öğrenciler, kılavuzu dikkate alarak ikinci kez üniversite tercihlerini yapacak. Ek yerleştirme kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada.
Üniversite eğitimi hayali kuran öğrenciler, 2025 YKS sonuçlarına göre tercihlerini 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı. Ancak 25 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih dönemini bekliyor. 2025 YKS ek yerleştirmeleri ise kontenjan ve taban puanlarını gösteren kılavuzun yayımlanması ardından başlayacak. İşte, YKS ek tercih için beklenen tarih...