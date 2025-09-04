YKS ek tercih tarihi 2025: ÖSYM YKS ek yerleştirme başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler ek tercih kılavuzunda

2025-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamazlar.



Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir

yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Kılavuzda ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.



Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.



Adaylar en fazla 24 tercih hakkına sahiptir.