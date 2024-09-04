YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçları sonrasında aldıkları sözel ve eşit ağırlık puanlarına göre tercih yapan ve bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, ek tercihlerle birlikte istedikleri bölümlerin boş kontenjanlarına göre tercih yapacak. Peki, 2024 YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu) - 1

2024 YKS ek tercih tarihleri, güzel bir üniversite okuyabilme ihtimaliyle bir kez daha tercih yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. YKS ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla bir kez daha istedikleri bölümleri ve okulları tercih edecek. Peki, 2024 YKS ek tercih ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu) - 2

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta tamamladı, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

YKS ek tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu) - 3

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu) - 4

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek tercih tarihleri 2024: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlar? (ÖSYM AİS ek tercih kılavuzu) - 5

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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