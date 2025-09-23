YKS ek tercih (yerleştirme) kılavuzu 2025: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

YKS ek tercih kılavuzunda son durum, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS ek tercih kılavuzu 2025 için gözler ÖSYM’ye çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2025 YKS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte boş kontenjanlar için bir kez daha tercih yapacak. Geçtiğimz yıl 6 Eylül tarihinde başlayan ek tercihlerin bu yıl hangi tarihte başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak?

2025 YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS ek tercih döneminde adayların tercih yapabileceği boş kontenjanları ve başvuru koşullarını içeren ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçtiğimiz yıl 6 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercih işlemlerinin bu yıl da eylül ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor.

Resmi tarihler açıklandığında başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınmaya başlayacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS EK TERCİH NEDİR?

Ek tercih, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara adayların yeniden başvurabilmesini sağlayan ikinci bir tercih sürecidir. Bu süreçte adaylar, boş kontenjanları değerlendirme şansı bulur. Üniversiteye yerleşme hakkını elde edemeyen adaylar için ek tercihler yeni bir fırsat anlamına gelir.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

