YKS ek tercih (yerleştirme) kılavuzu 2025: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
YKS ek tercih kılavuzunda son durum, üniversiteli olma hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS ek tercih kılavuzu 2025 için gözler ÖSYM’ye çevrildi. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
