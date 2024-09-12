YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS ek tercih başvurularının 11 Eylül'de tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni akademik yılının da başlaması bekleniyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?