YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 6-11 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurusunda bulundu. ÖSYM üzerinden tamamlanan YKS ek tercih işlemlerinin ardından sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS ek tercih başvurularının 11 Eylül'de tamamlanmasıyla birlikte tüm gözler ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni akademik yılının da başlaması bekleniyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları 2024: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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