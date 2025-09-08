YKS EK TERCİHLER 2025: YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?
YKS ek tercih takvimi için ÖSYM’den son dakika açıklama bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercihlere odaklandı. Üniversite kazanan ve kayıt yaptırmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite kayıtları 5 Eylül itibarıyla tamamlandı. Merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara veya kazandıktan sonra kayıt yaptırılmayan bölümlere ek yerleştirmeyle öğrenci alımı yapılacak. YKS ek tercih işlemleri, AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS ek tercih işlemlerinde son durum…
YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre hareket edecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışma yürütüyor. Açıklanan sayısal istatistiklere göre birçok bölümün doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaşırken istediği tercihlere yerleşemeyen adaylar ise kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırılmayan bölümler hazırlanarak ÖSYM’ye bildirilecek. Bölümlerin belli olmasının ardından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda ilgili bölümleri tercih edebilmek için en düşük puanlar (taban) ve kontenjanlar yer alacak. Peki 2025 YKS üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, sürece ilişkin son gelişmeler…