YKS EK TERCİHLER 2025: YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre hareket edecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışma yürütüyor. Açıklanan sayısal istatistiklere göre birçok bölümün doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaşırken istediği tercihlere yerleşemeyen adaylar ise kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırılmayan bölümler hazırlanarak ÖSYM’ye bildirilecek. Bölümlerin belli olmasının ardından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda ilgili bölümleri tercih edebilmek için en düşük puanlar (taban) ve kontenjanlar yer alacak. Peki 2025 YKS üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, sürece ilişkin son gelişmeler…