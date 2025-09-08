YKS EK TERCİHLER 2025: YKS ek tercih ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

YKS ek tercih takvimi için ÖSYM’den son dakika açıklama bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercihlere odaklandı. Üniversite kazanan ve kayıt yaptırmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite kayıtları 5 Eylül itibarıyla tamamlandı. Merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara veya kazandıktan sonra kayıt yaptırılmayan bölümlere ek yerleştirmeyle öğrenci alımı yapılacak. YKS ek tercih işlemleri, AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS 2025 ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, YKS ek tercih işlemlerinde son durum…

YKS EK TERCİHLER 2025

YKS ek tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre hareket edecek. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışma yürütüyor. Açıklanan sayısal istatistiklere göre birçok bölümün doluluk oranı yüzde 99 seviyesine ulaşırken istediği tercihlere yerleşemeyen adaylar ise kayıt yaptırmadı. Kayıt yaptırılmayan bölümler hazırlanarak ÖSYM’ye bildirilecek. Bölümlerin belli olmasının ardından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda ilgili bölümleri tercih edebilmek için en düşük puanlar  (taban) ve kontenjanlar yer alacak. Peki 2025 YKS üniversite ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, sürece ilişkin son gelişmeler…

YKS EK TERCİHLER 2025

YKS 2025 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra bilgileri ÖSYM’ye iletecek. Boş kalan kontenjanlarla kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.

YKS ek tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Kılavuzun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER 2025

YKS ek tercih işlemleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

Ek tercihlerde merkezi tercihlerin aksine öğrencilerden tercih ücreti alınacak. Kılavuzda tercih ücreti ve diğer detaylara ilişkin bilgiler yer alacak.

YKS EK TERCİHLER 2025

Tercih ücretini yatırmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacak. YKS ek tercih kılavuzunda Tablo-3’te 2 yıllık ön lisans bölümleri, Tablo - 4’te ise 4 yıllık lisans bölümleri yer alacak.

Tercih süreci ais.osym.gov.tr ekranından gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversite ve bölüme yer verebilecek.

