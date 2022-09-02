YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?)

YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kalan boş kontenjan sayılarına göre yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından ek tercihlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. ek tercih ücreti ne kadar?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 17:53

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 1

ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan tercihlerinin ardından üniversite kayıtları başlamıştı. Üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte YKS ek tercihleri gündeme geldi.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 2

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 3

Buna göre; 26 Ağustos'ta tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 4

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzuyla birlikte, YKS ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 5

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 6

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 7

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih açıklamasında! (2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?) - 8

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2. ek yerleştirme işlemlerine dair yayımlanacak olan kılavuz henüz adaylar ile paylaşılmadı. Kılavuz içinde üniversitelerin boş kontenjan bilgileri yer alacak.

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