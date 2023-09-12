YKS ek tercihleri 12 Eylül itibariyle başladı (2023 Ek Yerleştirme Kılavuzu ile boş kontenjanlar paylaşıldı)
ÖSYM yayımladığı duyuruyla YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme süreciyle ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda YKS ek tercihleri 12 Eylül itibariyle başladı. Yapılan yazılı açıklamada, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır." denildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrilmişti. YKS ek yerleştirme tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu.