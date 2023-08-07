YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 üniversite ek yerleştirmeleri bekleniyor

2023-YKS yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirmeleri hakkında bilgiler...