YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar yayımlandı mı? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.