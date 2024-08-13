YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar yayımlandı mı? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından üniversite adayları, ek tercih sürecine yönelik araştırmalar başladı. ÖSYM, boş kalan kontenjanları belirlemesi ardından YKS ek tercih sürecini başlatacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar yayımlandı mı?
2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Sonuçların ilanı ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihlerini ve sürecin ayrıntılarını merak ediyor.