YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihi belli oldu mu?
2023-YKS yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Kılavuza göre yapılan tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih sürecinde şimdi yerleştirme sonuçları bekleniyor. Ek tercihler de yakın zaman sonra merak konusu olacak. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirmeleri hakkında bilgiler...