YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihi belli oldu mu?

2023-YKS yerleştirme süreci için üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklandı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihi belli oldu mu? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Kılavuza göre yapılan tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih sürecinde şimdi yerleştirme sonuçları bekleniyor. Ek tercihler de yakın zaman sonra merak konusu olacak. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirmeleri hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihi belli oldu mu? - 2

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme tarihi belli oldu mu? - 3

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?


Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER