YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor

2025 YKS geç başvurularının ne zaman sona ereceği, başvurularını henüz tamamlamamış olan adayların gündeminde yer alıyor. 21-22 Haziran'da yapılacak TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini geç başvuruların sona ereceği tarih ve saate çevirdi. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılacak?