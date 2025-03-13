YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 6 Şubat tarihinde başlayan YKS yani üniversite sınavları başvuru süreci bugün tamamlanacak. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru ekranı üzerinden bugün başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır?
2025 YKS geç başvurularının ne zaman sona ereceği, başvurularını henüz tamamlamamış olan adayların gündeminde yer alıyor. 21-22 Haziran'da yapılacak TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini geç başvuruların sona ereceği tarih ve saate çevirdi. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılacak?