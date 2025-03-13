imsakiye

YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 6 Şubat tarihinde başlayan YKS yani üniversite sınavları başvuru süreci bugün tamamlanacak. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru ekranı üzerinden bugün başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2025 YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor - 1

2025 YKS geç başvurularının ne zaman sona ereceği, başvurularını henüz tamamlamamış olan adayların gündeminde yer alıyor. 21-22 Haziran'da yapılacak TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini geç başvuruların sona ereceği tarih ve saate çevirdi. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor - 2

2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri, 13 Mart 2025 tarihinde (bugün) saat 23.59’da tamamlanacak.

Sınava başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, 13 Mart 2025 tarihi (bugün) saat 23.59’a kadar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor - 3

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Şifresini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle şifresini sıfırlayarak yeni şifre oluşturabilirler.

YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru nasıl yapılır, başvurular saat kaçta bitecek? YKS başvuruları bugün sona eriyor - 4

2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

YKS geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödeme yapılacak. İki oturuma katılacak öğrenciler 1350 TL ve üç oturumun tamamına katılacak öğrenciler ise toplam 2025 TL ödeme yapacak.

Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER