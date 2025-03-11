YKS geç başvuru ekranı osym.gov.tr | YKS (üniversite sınavı) geç başvuru ücreti 2025 ne kadar?
YKS geç başvuru işlemleri başladı. AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılmak isteyen adaylar ise başvuru ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Normal başvuru süreci 3 Mart’ta tamamlanırken başvuru yapmayı unutan, sınava girmeye yeni karar veren ve sınav ücretini yatırmayan adaylar da geç başvuruda sınava müracaat edebilecek. YKS geç başvuru işlemler ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YKS geç başvuru ücreti ise adayların %50 artırımlı olarak alınacak. Peki 2025 YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte, YKS geç başvuru ekranı…
YKS geç başvuruları bugün başlıyor. 6 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında başvuru yapmayı unutanlar, sınavlara katılmaya karar verenler ve sınav ücretini yatırmayan adaylar geç başvurularda işlem yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihlerinde, işlemlerini tamamlamayan adaylar üç oturumda düzenlenecek sınavlara giremeyecek. YKS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden %50 fazla olacak. YKS geç başvurularında ödeme işlemleri, ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla yapılabilir. Peki YKS geç başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, YKS geç başvuru ekranı…