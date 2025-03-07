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YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak?

YKS geç başvuru işlemleri için gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Yayınlanan takvime göre AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek. Üniversite sınavı başvuru işlemleri bu yıl 3 Mart tarihinde sona erdi. Başvuru yapmayı unutanlar, sınav ücretini yatırmayanlar ve sınava yeni katılma kararı alanlar ise geç başvuru gününü bekliyor. YKS geç başvuru ücreti %50 artırımlı olurken müracaatlar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. YKS geç başvurusunda bulunmayanlar, 2025 yılında düzenlenecek üniversite sınavı şansını kaçıracak. Peki 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? İşte, geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak? - 1

YKS geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavlarına katılacak hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. YKS başvuruları 3 Mart’ta sona ererken gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılında uygulanacak sınavlar için geç başvuru tarihlerini duyurdu. Normal başvularda olduğu gibi adaylar, internet üzerinden YKS oturumlarına katılabilecek. Sınav ücreti ödemeleri ise e-Ödemeler bölümünden yapılacak. Peki YKS geç başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak? - 2

YKS GEÇ BAŞVURULAR 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav başvuru takviminde YKS geç başvuru tarihleri de yer aldı.

3 Mart’a kadar başvuru yapmayan adaylar da geç başvuruda müracaat edebilecek. YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

ais.osmy.gov.tr adresi üzerinden başvuru ekranına giriş yapan adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak? - 3

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda YKS sınav ücreti normal başvuru takviminde 450 lira olarak belirlendi. Adaylar katılacakları her bir oturum için 450 TL ödeme yaptı.

Geç başvuru işlemlerinde ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. YKS geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödenecek. İki oturuma katılacak adaylar toplamda 1350 TL, üç oturuma katılacak adaylar ise toplamda 2.025 TL ödeme yapacak.

YKS sınav ücreti ödemeleri ÖSYM’nin e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir.

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak? - 4

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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