YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak?
YKS geç başvuru işlemleri için gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Yayınlanan takvime göre AYT, TYT ve YDT oturumları 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek. Üniversite sınavı başvuru işlemleri bu yıl 3 Mart tarihinde sona erdi. Başvuru yapmayı unutanlar, sınav ücretini yatırmayanlar ve sınava yeni katılma kararı alanlar ise geç başvuru gününü bekliyor. YKS geç başvuru ücreti %50 artırımlı olurken müracaatlar, ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. YKS geç başvurusunda bulunmayanlar, 2025 yılında düzenlenecek üniversite sınavı şansını kaçıracak. Peki 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlıyor? İşte, geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti…
YKS geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavlarına katılacak hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. YKS başvuruları 3 Mart’ta sona ererken gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılında uygulanacak sınavlar için geç başvuru tarihlerini duyurdu. Normal başvularda olduğu gibi adaylar, internet üzerinden YKS oturumlarına katılabilecek. Sınav ücreti ödemeleri ise e-Ödemeler bölümünden yapılacak. Peki YKS geç başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…