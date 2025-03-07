YKS geç başvuru tarihi ve ücreti: 2025 YKS geç başvurular ne zaman başlayacak?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda YKS sınav ücreti normal başvuru takviminde 450 lira olarak belirlendi. Adaylar katılacakları her bir oturum için 450 TL ödeme yaptı.



Geç başvuru işlemlerinde ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak tahsil ediliyor. YKS geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödenecek. İki oturuma katılacak adaylar toplamda 1350 TL, üç oturuma katılacak adaylar ise toplamda 2.025 TL ödeme yapacak.



YKS sınav ücreti ödemeleri ÖSYM’nin e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir.