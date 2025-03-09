YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi)

2025 YKS sınavı geç başvuruları için geri saıym başladı. Başvuru dönemini kaçıran adaylara son bir fırsat olacak olan YKS geç başvurularıyla birlikte başvuru dönemi tamamen kapanacak. Sınava girecek olan aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman?