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YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 21-22 Haziran'da uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvurularını yapmaya unutan veya bazı nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi YKS geç başvuru fırsatı yer alıyor. Peki, 2025 YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi) - 1

2025 YKS sınavı geç başvuruları için geri saıym başladı. Başvuru dönemini kaçıran adaylara son bir fırsat olacak olan YKS geç başvurularıyla birlikte başvuru dönemi tamamen kapanacak. Sınava girecek olan aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman?

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YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi) - 2

2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları 3 Mart'ta sona erdi, geç başvurular ise 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek.

11 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da ÖSYM'nin AİS sayfasında YKS geç başvuru ekranı erişime açılacak.

Geç başvurular 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi) - 3

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YKS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.

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