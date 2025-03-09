YKS geç başvuruları 2025: YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (2025 ÖSYM YKS takvimi)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 21-22 Haziran'da uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) milyonlarca kişi başvuru yaptı. Başvurularını yapmaya unutan veya bazı nedenlerle başvuru takvimini kaçıran adaylar için şimdi YKS geç başvuru fırsatı yer alıyor. Peki, 2025 YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
2025 YKS sınavı geç başvuruları için geri saıym başladı. Başvuru dönemini kaçıran adaylara son bir fırsat olacak olan YKS geç başvurularıyla birlikte başvuru dönemi tamamen kapanacak. Sınava girecek olan aday sayısına ilişkin net bilgi geç başvuruların tamamlanmasının ardından belirlenecek. Peki, 2025 YKS geç başvuruları ne zaman?