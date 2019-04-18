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YKS giriş belgeleri erişime açıldı (YKS ne zaman?)

YKS başvuruları, 6 Mart'ta sona erdi. YKS'nin 1. oturumu 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte üniversiteye girişte adayların ter dökeceği YKS için sınav tarihleri...

  • 1

    YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS belgeleri erişime açıldı. 

    ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

    "15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir."

  • 2

    2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)

    Sınav Tarihi: 

    15.06.2019 10:15

    Sonuç tarihi 

    18.07.2019

  • 3

    2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT)

    Sınav Tarihi:

    16.06.2019 10:15

    Sonuç tarihi

    18.07.2019

  • 4

    2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)

    Sınav Tarihi:

    16.06.2019 15:45


    Sonuç tarihi

    18.07.2019

  • 5

    TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.


  • 6

    AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

  • 7


    AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.


  • 8

    YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
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