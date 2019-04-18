YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? (YKS ne zaman?)
YKS başvuruları, 6 Mart'ta sona erdi. YKS'nin 1. oturumu 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgelerinin 8-9 Haziran tarihlerinde açıklanması öngörülüyor. İşte üniversiteye girişte adayların ter dökeceği YKS için sınav tarihleri...
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1
2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
Sınav Tarihi:
15.06.2019 10:15
Sonuç tarihi
18.07.2019
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2
2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT)
Sınav Tarihi:
16.06.2019 10:15
Sonuç tarihi
18.07.2019
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3
2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)
Sınav Tarihi:
16.06.2019 15:45
Sonuç tarihi
18.07.2019
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4TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.
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5AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.
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6
AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.
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7YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.