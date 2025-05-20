YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son kontrollerini yapan adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. Haziran ayının son günlerinde gerçekleşecek sınava katılacak adayların YKS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak?

YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala, milyonlarca üniversite adayı için heyecan dorukta. 21-22 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde, gözler şimdi sınav giriş belgelerine çevrilmiş durumda.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama - 2

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ilk haftasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama - 3

Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri yer, oturum ve kimlik bilgilerini içeriyor. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adayların sınava alınmayacağı uyarısı her yıl ÖSYM tarafından tekrar edilirken, uzmanlar da sınav günü olası aksaklıkların önüne geçmek için belgenin sınavdan birkaç gün önce çıktısının alınmasını öneriyor.

YKS giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman yayımlanacak? 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama - 4

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ OTURUM BİLGİLERİ

YKS, bu yıl da üç oturum şeklinde uygulanacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi) – 21 Haziran Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi) – 22 Haziran Pazar sabahı

YDT (Yabancı Dil Testi) – 22 Haziran Pazar öğleden sonra

Adayların sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Belgeler açıklandığında, adaylar ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER