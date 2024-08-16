YKS ikinci tercihler ne zaman? 2024 ÖSYM ikinci üniversite tercihleri
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar da ek tercih takvimine odaklandı. İlk yerleştirme sonucu herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan gençler, ikinci bir şans olan ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman?
Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler, YKS ek tercih dönemleri ile ilgili araştırmalarını arttırdı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise ek tercihler merak konusu oldu. İşte, 2024 YKS ek tercih takviminde son durum...