YKS ikinci tercihler ne zaman? Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2. tercih ve yerleştirme süreci bekleniyor
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ikinci üniversite yerleştirmesi ne zaman?
YKS ikinci tercihleri ve ek yerleştirme takvimi, üniversiteli adaylarının önümüzdeki süreçte gündeminde yer alacak. Açıklanan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı gündemde. YKS ek tercih kontenjanlarının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023 YKS 2. ek tercih sürecinde dair son gelişmeler ve güncel bilgiler...