YKS ikinci tercihler ne zaman? Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2. tercih ve yerleştirme süreci bekleniyor

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Adayların, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde etmeyen adaylar, şimdi ek kontenjanlara ve ikinci yerleştirme/tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? ÖSYM ikinci üniversite yerleştirmesi ne zaman?

YKS ikinci tercihler ne zaman? Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2. tercih ve yerleştirme süreci bekleniyor - 1

YKS ikinci tercihleri ve ek yerleştirme takvimi, üniversiteli adaylarının önümüzdeki süreçte gündeminde yer alacak. Açıklanan 2023 YKS tercihleriyle kayıt hakkı kazanamayan adaylar için şimdi ek tercih fırsatı gündemde. YKS ek tercih kontenjanlarının yanı sıra ek tercih başvuru takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2023 YKS 2. ek tercih sürecinde dair son gelişmeler ve güncel bilgiler...

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YKS ikinci tercihler ne zaman? Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2. tercih ve yerleştirme süreci bekleniyor - 2

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

YKS ikinci tercihler ne zaman? Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2. tercih ve yerleştirme süreci bekleniyor - 3

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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